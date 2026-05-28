La Roma sfida il Borussia Dortmund a Ferragosto | Gasperini vola in Germania per l’ultimo grande test prima del campionato

Il 15 agosto, la Roma giocherà un’amichevole contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. La partita rappresenta l’ultimo impegno importante prima dell’inizio del campionato. Per questa sfida, il tecnico della squadra italiana ha deciso di volare in Germania. La gara si inserisce nel programma del pre-campionato estivo, offrendo un’occasione per testare la condizione della squadra prima dell’avvio ufficiale delle competizioni.

La Roma affronterà il Borussia Dortmund in un’amichevole di lusso il prossimo 15 agosto al Signal Iduna Park, delineando in modo chiaro il programma del proprio pre-campionato estivo. Come rivelato dal giornalista Filippo Biafora sulle colonne del quotidiano Il Tempo, l’appuntamento di Ferragosto rappresenterà con ogni probabilità l’ultimo collaudo per la formazione guidata da Gian Piero Gasperini prima del debutto ufficiale in Serie A, programmato per il fine settimana del 22 e 23 agosto. I giallorossi, che si ritroveranno a Trigoria per l’inizio dei lavori il 13 luglio, stanno definendo gli ultimi dettagli logistici legati alla sede del ritiro, che si svolgerà all’estero in una località ancora da scegliere tra Germania, Austria e Olanda. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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