Durante un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, le due parti hanno raggiunto un accordo sul mantenimento della stabilità nello Stretto di Hormuz e sulla questione iraniana, con la promessa che Teheran non potrà mai sviluppare armi nucleari. La Casa Bianca ha diffuso un comunicato ufficiale confermando questa intesa. Tuttavia, resta aperto il confronto sulla questione di Taiwan, che secondo la Cina potrebbe portare a uno scenario di guerra se gestito in modo inappropriato.

Cina e Usa «hanno convenuto che l' Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari ». Lo afferma la Casa Bianca nel resoconto dell’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, secondo quanto riportato dal Guardian. L’asse Trump-Xi tra cooperazione e diplomazia Xi Jinping e Donald Trump hanno celebrato a Pechino la loro amicizia personale e la centralità del rapporto tra Cina e Stati Uniti, presentando la cooperazione tra le due maggiori potenze del pianeta come una condizione indispensabile per la stabilità mondiale. Folgorato da «una fantastica accoglienza», il presidente americano ansioso di ricambiare ha invitato il suo omologo cinese e la first lady Peng Liyuan a visitare la Casa Bianca il prossimo 24 settembre. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump e Xi: intesa su Hormuz e sull’Iran senza atomica ma resta il nodo Taiwan. La Cina: «Rischio guerra se la questione è gestita male»

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