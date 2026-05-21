Vincenzo Schettini | Se inizi a chattare a 12 anni ti fai l’idea che gli amici siano fuori Poi l’appello ai genitori

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un docente e divulgatore ha pubblicato un video sul suo profilo social in cui discute delle abitudini dei giovani con gli smartphone. Nel messaggio, si riferisce a come i ragazzini di 12 anni possano sviluppare l’idea che gli amici siano principalmente fuori, grazie alle chat. Ha anche rivolto un appello ai genitori, invitandoli a prestare attenzione all’utilizzo dei dispositivi da parte dei figli. La discussione si concentra sul modo in cui i preadolescenti interagiscono attraverso la tecnologia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In un video condiviso sul suo profilo Instagram, il docente e divulgatore Vincenzo Schettini ha sollevato una questione delicata riguardante il rapporto tra i preadolescenti e l'uso dei dispositivi mobili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La polemica su Vincenzo Schettini non si ferma al docente: è sull’idea di scuola che si discuteLa polemica su Vincenzo Schettini – docente e divulgatore noto per ‘La fisica che ci piace’ – ha seguito un copione ormai tipico: un frammento,...

Vincenzo Schettini contro l’IA come supporto psicologico per i giovani: “L’intelligenza artificiale ti lascia comunque solo”Vincenzo Schettini esprime forte preoccupazione per i giovani che confidano le proprie ansie all'intelligenza artificiale, perdendo il vero contatto...

Vincenzo Schettini, chi è il divulgatore scientifico (delle polemiche) ospite a Sanremo 2026Nato a Como nel 1977, Vincenzo Schettini è uno dei volti più riconoscibili della divulgazione scientifica italiana. Fin da bambino coltiva un forte amore per la musica e, su incoraggiamento della ... iodonna.it

Vincenzo Schettini, chi è: docente di fisica e influencer/ Da Youtube alla tv: Ho iniziato perché…Vincenzo Schettini, chi è il professore di fisica e divulgatore scientifico: sui social e su Youtube racconta la sua materia e cerca di spiegarne i trucchi Docente, divulgatore scientifico e content ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web