Vincenzo Schettini | Se inizi a chattare a 12 anni ti fai l’idea che gli amici siano fuori Poi l’appello ai genitori

Un docente e divulgatore ha pubblicato un video sul suo profilo social in cui discute delle abitudini dei giovani con gli smartphone. Nel messaggio, si riferisce a come i ragazzini di 12 anni possano sviluppare l’idea che gli amici siano principalmente fuori, grazie alle chat. Ha anche rivolto un appello ai genitori, invitandoli a prestare attenzione all’utilizzo dei dispositivi da parte dei figli. La discussione si concentra sul modo in cui i preadolescenti interagiscono attraverso la tecnologia.

In un video condiviso sul suo profilo Instagram, il docente e divulgatore Vincenzo Schettini ha sollevato una questione delicata riguardante il rapporto tra i preadolescenti e l'uso dei dispositivi mobili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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