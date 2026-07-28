La pista nera è verità giudiziaria Ma la destra continua a cavalcare la storia dei terroristi palestinesi

Notizia in breve

La pista nera è considerata una verità giudiziaria. Le responsabilità dei Nar sono state attribuite a figure come Fioravanti e Cavallini. Sono stati definiti ruoli specifici di Tedeschi, Gelli, D’Amato e Ortolani. Il pronunciamento su Bellini è stato reso ufficiale. La destra politica continua a sostenere la narrazione dei terroristi palestinesi, nonostante le decisioni giudiziarie.