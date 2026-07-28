La pista nera è verità giudiziaria Ma la destra continua a cavalcare la storia dei terroristi palestinesi

Da bologna.repubblica.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La pista nera è considerata una verità giudiziaria. Le responsabilità dei Nar sono state attribuite a figure come Fioravanti e Cavallini. Sono stati definiti ruoli specifici di Tedeschi, Gelli, D’Amato e Ortolani. Il pronunciamento su Bellini è stato reso ufficiale. La destra politica continua a sostenere la narrazione dei terroristi palestinesi, nonostante le decisioni giudiziarie.

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Le responsabilità dei Nar, da Fioravanti a Cavallini, il pronunciamento su Bellini, i ruoli accertati di Tedeschi, Gelli, D'Amato e Ortolani. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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