La pista nera è verità giudiziaria Ma la destra continua a cavalcare la storia dei terroristi palestinesi
La pista nera è considerata una verità giudiziaria. Le responsabilità dei Nar sono state attribuite a figure come Fioravanti e Cavallini. Sono stati definiti ruoli specifici di Tedeschi, Gelli, D’Amato e Ortolani. Il pronunciamento su Bellini è stato reso ufficiale. La destra politica continua a sostenere la narrazione dei terroristi palestinesi, nonostante le decisioni giudiziarie.
Le responsabilità dei Nar, da Fioravanti a Cavallini, il pronunciamento su Bellini, i ruoli accertati di Tedeschi, Gelli, D'Amato e Ortolani. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it
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