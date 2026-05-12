Israele | tribunale speciale per terroristi palestinesi del 7 ottobre
La Knesset ha approvato una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i terroristi palestinesi accusati di aver compiuto atti violenti il 7 ottobre 2023. La nuova normativa prevede la creazione di un sistema giudiziario dedicato a giudicare questi sospetti, con l’obiettivo di accelerare i procedimenti riguardanti le accuse di terrorismo. La decisione è stata presa in risposta agli eventi di quella data, che hanno portato all’adozione di questa misura.
La Knesset ha approvato la legge che istituisce un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Servizio di Alessandra Buzzetti. TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Israele: tribunale speciale per terroristi palestinesi del 7 ottobre
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