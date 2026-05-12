Israele | tribunale speciale per terroristi palestinesi del 7 ottobre

Da tv2000.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Knesset ha approvato una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i terroristi palestinesi accusati di aver compiuto atti violenti il 7 ottobre 2023. La nuova normativa prevede la creazione di un sistema giudiziario dedicato a giudicare questi sospetti, con l’obiettivo di accelerare i procedimenti riguardanti le accuse di terrorismo. La decisione è stata presa in risposta agli eventi di quella data, che hanno portato all’adozione di questa misura.

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La Knesset ha approvato la legge che istituisce un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Servizio di Alessandra Buzzetti. TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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