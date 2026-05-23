Israele il 60% sostiene la pena di morte per i terroristi palestinesi

Notizia in breve

Il 60% della popolazione israeliana si è espresso a favore della pena di morte per i terroristi palestinesi. La questione riguarda anche come un leader radicale abbia assunto il comando della sicurezza nazionale. Inoltre, si evidenzia come l’economia israeliana dipenda dal controllo dei territori occupati. Questi temi sono al centro del dibattito pubblico e politico nel paese, con un impatto diretto sulle politiche interne e sulle relazioni con i territori coinvolti.