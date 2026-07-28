Una nuova ondata di caldo estiva sta arrivando in Italia, con un anticiclone subtropicale proveniente dal Nord Africa che si espande sul Mediterraneo centrale. Le temperature aumenteranno rapidamente, portando le città a registrare nuovamente livelli di allerta rosso. Dopo alcuni giorni di tregua, le condizioni climatiche si intensificheranno, con il rischio di ondate di calore intense e persistenti.

Dopo alcuni giorni di tregua, l’estate è pronta a tornare a mostrare il suo volto più estremo. Le condizioni meteo sono infatti destinate a cambiare rapidamente con l’espansione di un vasto anticiclone subtropicale che, partendo dal Nord Africa, raggiungerà il Mediterraneo centrale e investirà in pieno anche l’Italia. Gli esperti parlano di una nuova e intensa fase di caldo che potrebbe trasformarsi nella più severa dell’intera stagione estiva, con temperature eccezionali e un clima sempre più afoso. Le ultime precipitazioni interesseranno soltanto le regioni meridionali nella giornata di martedì, dopodiché il sole tornerà a dominare praticamente ovunque. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “La peggiore dell’estate”. Meteo Italia: nuova ondata di caldo in arrivo, le città da bollino rosso

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Meteo: Weekend con forti temporali, poi arriva l'ondata di Caldo peggiore dell'Estate

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