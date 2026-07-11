La terza ondata di caldo in arrivo sull’Italia | Picco a metà settimana è l’anticiclone africano Le città da bollino rosso e l’allarme siccità

Da open.online 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una terza ondata di caldo prevista sull’Italia durerà almeno 15 giorni, con il picco atteso a metà settimana. Le temperature potrebbero superare i 40 gradi in Sardegna, Sicilia e nelle regioni centrali. Le città saranno interessate da bollino rosso e si registra un aumento dei livelli di siccità. La presenza di un anticiclone africano alimenta questa ondata di calore.

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Una nuova ondata di calore è in arrivo sull’Italia. Si tratterà della terza del 2026 e, secondo le previsioni, durerà almeno 15 giorni. Il picco è atteso a partire dalla metà della prossima settimana, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi in Sardegna, Sicilia e nelle regioni del Centro Italia. Il weekend, considerando quello che si prospetta, sarà ancora «respirabile» con possibili temporali e grandine in diverse zone. Al momento i bollini rossi del ministero della Salute, che indicano il massimo livello di rischio caldo sono, fino a domenica, soltanto due, Firenze e Perugia. I bollettini regionali sono però più precisi: in Lombardia segnalano in rosso anche le province di Lodi, Pavia, Cremona – dove ieri si sono registrati 37 gradi – e Mantova. 🔗 Leggi su Open.online

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