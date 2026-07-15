Il mese di luglio in Italia presenta condizioni meteorologiche variabili con temperature molto elevate e temporali intensi. La terza ondata di caldo ha portato picchi di temperatura elevati, mentre nel Nord si sono verificati temporali violenti con grandine e venti fino a 145 kmh. Alcune città sono state dichiarate zone da bollino rosso per le alte temperature. Le precipitazioni hanno causato danni e disagi, accompagnate da grandinate e raffiche di vento.

Il meteo di luglio continua a sorprendere, tra picchi record di temperature e violente grandinate. Il caldo della cosiddetta “terza ondata di calore” ha lasciato spazio a precipitazioni violente, grandine e forte vento fino a 110-145 kmh al Nord. Le perturbazioni però non raffredderanno la penisola, che fino a sabato 18 luglio resterà nella morsa del caldo con temperature oltre i 40 °C. Ancora tante le città da bollino rosso. Grandine e vento forte al Nord L’Italia è divisa in due, tra città da bollino rosso e perturbazioni, fino a temporali violenti al Nord. La Protezione Civile, a partire dal 14 luglio, aveva diramato un bollettino di allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Meteo tra grandinate e città da bollino rosso, Italia divisa in due: quanto finisce la terza ondata di caldo

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Caldo Record in Italia: Ecco quando finirà

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