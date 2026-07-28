La nuova foresteria dell’Unistra Posti letto per studenti e professori

Notizia in breve

Un edificio in via dei Pellari, vicino a piazza Grimana, è stato acquistato dall'università perugina e sarà destinato a ospitare studenti e professori in soggiorno. La struttura si aggiunge alle iniziative dell’ateneo per ampliare le possibilità di alloggio, con particolare attenzione a studenti e docenti in visita. La nuova foresteria si inserisce nel progetto di rafforzamento della presenza universitaria in città. La struttura sarà destinata a funzioni di ospitalità temporanea per le figure accademiche e gli studenti.