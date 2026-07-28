La nuova foresteria dell’Unistra Posti letto per studenti e professori
Un edificio in via dei Pellari, vicino a piazza Grimana, è stato acquistato dall'università perugina e sarà destinato a ospitare studenti e professori in soggiorno. La struttura si aggiunge alle iniziative dell’ateneo per ampliare le possibilità di alloggio, con particolare attenzione a studenti e docenti in visita. La nuova foresteria si inserisce nel progetto di rafforzamento della presenza universitaria in città. La struttura sarà destinata a funzioni di ospitalità temporanea per le figure accademiche e gli studenti.
Perugia sempre più cittadella universitaria. Palazzo Gallenga ha acquistato uno stabile in via dei Pellari (a poche decine di metri da piazza Grimana) che sarà destinato ad alloggi per studenti e a foresteria per i visiting professor. Si tratta di un edificio di quasi 600 mq, già residenza dei padri Agostiniani Eremitani della Provincia umbra, che si sviluppa su tre livelli e si apre in un bel giardino di oltre 200 metri quadrati. Con i venditori, al rogito d’acquisto stipulato ieri, erano presenti, insieme al rettore dell’ateneo Valerio De Cesaris, il direttore generale Luigi Botteghi, il prorettore con delega all’Edilizia Francesco Asdrubali, e l’architetto Michela Bracardi, che curato tutti gli aspetti tecnici legati all’immobile ed al suo acquisto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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