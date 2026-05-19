Un'operazione di circa 300.000 euro mira ad attirare studenti stranieri all’Università Statale di Milano, offrendo loro borse di studio da 30.000 euro e servizi che includono l’eliminazione delle tasse e posti letto gratuiti. La misura è stata annunciata il 19 maggio 2026 e si rivolge a studenti provenienti da altri paesi. L’obiettivo dichiarato è favorire l’iscrizione di studenti internazionali e migliorare la competitività dell’ateneo. La decisione riguarda un pacchetto complessivo di iniziative e investimenti specifici.

Milano, 19 maggio 2026 – Una manovra da 300mila euro per attrarre studenti provenienti da altri Paesi europei che hanno già la laurea triennale ma che guardano all’Italia e a Milano per la magistrale: così l’ Università Statale di Milano punta sull’internazionalizzazione e sull’Europa con trenta borse da 10mila euro, con esonero totale dalle tasse, posto letto riservato e possibilità di diventare “Ambassador della Statale“. Il contesto. Le lauree magistrali sono in crescita del 10,2% e trainano le immatricolazioni, che si sono chiuse con un +2,6% ( 18.464 immatricolati quest’anno rispetto ai 17.990 dell’anno accademico 20242025). In crescita anche la mobilità verso e dall’Europa con il programma Erasmus, che conta oggi su 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Università Statale, 30 borse di studio euro per attrarre studenti stranieri: niente tasse e posti letto gratis per chi sceglie Milano

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How Much Does It Really Cost To Study In Toulouse

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