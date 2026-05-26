Studenti fuori sede il Comune di Perugia approva l' ordine del giorno | Sbloccare i 166 posti letto di via Faina

Il consiglio comunale di Perugia ha approvato un ordine del giorno per sbloccare 166 posti letto in via Faina destinati a studenti fuori sede. La decisione riguarda l'attivazione di queste strutture, che erano rimaste inattive, per aumentare le soluzioni abitative per gli studenti. La proposta è stata presentata dai consiglieri Lorenzo Mazzanti e Cesare Carini del gruppo Pensa Perugia.

Il diritto allo studio passa anche e, soprattutto, da un tetto sopra la testa. Lo sa bene il consiglio comunale di Perugia, che ha approvato ieri un ordine del giorno presentato dai consiglieri Lorenzo Mazzanti e Cesare Carini del gruppo Pensa Perugia, volto a potenziare l'offerta abitativa per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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