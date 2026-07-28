La Motorizzazione civile di Ravenna si sposta in via delle Industrie dopo aver ceduto l’immobile di via Trieste. Il trasferimento evita che gli uffici siano spostati fuori provincia, garantendo la permanenza nel territorio. La nuova sede sarà operativa nella stessa città, senza cambiare regione. La decisione è stata confermata dopo che si è evitato il rischio di un trasferimento definitivo fuori Ravenna.

La Motorizzazione civile rimarrà a Ravenna, è stato scongiurato definitivamente il pericolo di un trasferimento fuori provincia degli uffici che oggi si trovano in via Trieste. La nuova sede sarà in via delle Industrie, in un complesso di proprietà di Ravenna Holding all’interno del quale già si trova Start Romagna. La sede attuale della Motorizzazione è stata venduta: ad ultimare le pratiche di acquisto, in queste settimane, è un’azienda del porto che molto probabilmente trasformerà l’imponente edificio di quasi mille metri quadrati in una sua sede. I tempi di trasferimento della Motorizzazione non sono ancora stati indicati, ma non saranno lunghi dal momento che è imminente il passaggio di proprietà dello stabile di via Trieste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La Motorizzazione cambia casa. Ceduto l’immobile di via Trieste, nuova sede in via delle Industrie

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