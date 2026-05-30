Da maggio entrerà in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo sistema di certificazione energetica degli edifici, previsto dalla direttiva UE 20241275. La nuova classificazione energetica cambierà il valore dell’immobile anche senza interventi di ristrutturazione. La certificazione, nota come APE, influenzerà i bonus fiscali e altri incentivi. Questo aggiornamento riguarda tutti gli immobili e modifica le modalità di valutazione del loro consumo energetico.

Da maggio entrerà in vigore, in tutta l'Unione Europea, il nuovo sistema di certificazione energetica degli edifici previsto dalla direttiva UE 20241275, meglio conosciuta come direttiva "Case Green". Si tratta di una delle riforme più importanti degli ultimi anni nel settore edilizio ed energetico ed è destinata ad avere effetti significativi su compravendite, affitti, ristrutturazioni, bonus edilizi e valore degli immobili. La riforma europea si inserisce in un quadro normativo più ampio che punta a valutare gli edifici non soltanto in base ai consumi energetici, ma anche considerando emissioni e impatto ambientale complessivo, durante tutto il loro ciclo di vita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Casa, arriva la nuova classifcazione energetica: cambia il valore dell'immobile (anche senza lavori). Effetto sui bonus, cosa è l'APE

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