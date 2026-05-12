La Commissione europea ha annunciato una riduzione temporanea dei costi delle emissioni di gas serra per le industrie che producono inquinamento. La decisione arriva dopo le richieste di alcune imprese e mira a sostenere il settore industriale durante questo periodo di incertezza. La misura riguarda il sistema di scambio di emissioni Ets, che prevede il pagamento per le quote di CO2 rilasciate nell’atmosfera. Nei prossimi giorni si attende una discussione su eventuali ulteriori interventi.

La Commissione europea cede alle pressioni. E nei giorni in cui riflette su un possibile stop alle sanzioni per le società petrolifere e del gas che violano il Regolamento Ue sul metano, dopo le pressioni esercitate dagli Stati Uniti, sempre a favore di industrie aggiunge un altro tassello verso la revisione complessiva dell’Ets, l’Emission trading system, il sistema europeo di scambio delle quote di emissioni, in base al quale le aziende che inquinano devono pagare una quota per ogni tonnellata di anidride carbonica emessa. Bruxelles accetta di ridurre il costo dell’Ets per quelle energivore, dopo le pressioni di industrie e governi...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Emissioni e costo Ets per le industrie: Bruxelles tende la mano (e il portafogli) alle industrie che inquinano

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