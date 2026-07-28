Il Partito Democratico ha espresso un’opinione sulla possibile candidatura della leader di Fratelli d’Italia al Quirinale, affermando che non può essere scelto per quel ruolo. La segretaria del partito ha criticato la leader di questo partito, accusandola di essere ossessionata dalla destra e di voler ottenere il potere, sostenendo che il ruolo non dovrebbe essere ricoperto da chi esercita una leadership politica.

Schlein ossessionata dalla destra al Quirinale: «Vuole il potere. Ma quel ruolo non deve occuparlo chi esercita la leadership» Se Christopher Nolan conoscesse il Pd, avrebbe già il soggetto per il sequel dell’Odissea. Dopo qualche giorno di silenzio, e dopo aver accantonato, in seguito al flop di Napoli, la seconda manifestazione del centrosinistra prevista a Padova, Elly Schlein torna a parlare, ma trattasi di fuffa propagandistica condita da supercazzole. Nulla di personale, ci mancherebbe, verso la segretaria dem, che legittimamente coltiva il sogno di sfidare Giorgia Meloni alle prossime politiche come candidata premier del centrosinistra: il problema è che altrettanto legittimamente mezzo Pd e tutto il resto della coalizione sono certi che, in questo caso, sarebbe sconfitta certa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «La Meloni non può andare sul Colle». E questi si chiamano Partito democratico

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