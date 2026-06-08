Andrea Martella si dimette da segretario regionale del Partito Democratico
Andrea Martella ha annunciato le dimissioni da segretario regionale del Partito Democratico, attendendo la conclusione dei ballottaggi nelle elezioni amministrative. La notizia è stata comunicata nel pomeriggio, dopo che i risultati hanno confermato la vittoria del centrosinistra a Monselice e Castelfranco Veneto. Martella ha scelto di lasciare l’incarico in seguito ai risultati delle urne.
Andrea Martella ha atteso l'esito dei ballottaggi delle elezioni amministrative (che si sono concluse positivamente per il centrosinistra a Monselice e a Castelfranco Veneto) per annunciare, oggi pomeriggio, le sue dimissioni da segretario regionale del Partito Democratico. Una scelta che dal. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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