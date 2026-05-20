Le strategie del Partito democratico | Andare oltre i cinquemila iscritti

Il Partito Democratico ha annunciato l’obiettivo di aumentare il numero di iscritti, superando la soglia dei cinquemila. La strategia mira a rafforzare la presenza nel territorio e a consolidare la sua struttura interna. L’intento è di coinvolgere un numero maggiore di persone, rendendo il partito più stabile e influente a livello locale. L’iniziativa si inserisce in una volontà di rinnovamento che punta a un rafforzamento delle radici nella comunità.

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Il Partito Democratico punta "ad un ampliamento della base di iscritti" per diventare "ancora più forte, radicato e utile nel territorio". Il tesseramento si è chiuso al 2025 "con 5.150 iscritti, che di fatto ricalca il dato del 2024". Per il 2026 l’obiettivo "realisticamente" è quello di "crescere dal 10 al 15 per cento". Un quadro emerso durante una conferenza stampa organizzata nella sede regionale a Perugia, dove sono intervenuti il coordinatore della segreteria Daniele Gallina, Stefano Gabrielli (responsabile organizzazione), Paolo Baiardini (tesoriere regionale), Massimo Alunni Proietti (organizzazione provinciale), Antonello Faloci (tesseramento provinciale) e Piero Mignini della segreteria regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le strategie del Partito democratico: "Andare oltre i cinquemila iscritti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Why the Democratic Party Abandoned the Working Class Sullo stesso argomento Avellino, Antonio Gengaro annuncia le dimissioni dalla Direzione provinciale del Partito DemocraticoCari Presidente e Segretario del Partito Democratico Irpinia,A malincuore, rassegno le mie dimissioni, irrevocabili, da componente della Direzione... Leggi anche: Vittorino Facciolla eletto presidente del Partito Democratico in Molise Il #centrodestra guidato da Giorgia #Meloni, pur #governando il #Paese, mostra segnali di #divisione tra i capi #partito e anche in diverse roccaforti locali a causa di equilibri interni e strategie divergenti in vista delle prossime scadenze #elettorali x.com