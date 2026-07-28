Chris Hemsworth ha condiviso la sua guida per mantenersi in forma durante l’estate. Nonostante le vacanze, l’attore continua a allenarsi anche in Costa Rica. Non sono stati forniti dettagli sui programmi o esercizi specifici, né su eventuali consigli pratici. La sua costanza dimostra un impegno personale nel mantenimento fisico, senza interruzioni, anche in un contesto di vacanza. La comunicazione si limita a questa esposizione di abitudine, senza ulteriori approfondimenti o indicazioni.

Mantenersi in forma d’estate è una seccatura per tutti, soprattutto se siamo in vacanza. Beh, non proprio per tutti. Chris Hemsworth è uno di quegli uomini che amano così tanto allenarsi da non fermarsi neanche quando si trova in un paradiso come la Costa Rica. All’interprete di Thor non importano né le alte temperature né l’umidità. È pronto a dare il massimo in palestra ovunque si trovi. L’australiano ha condiviso una sessione di allenamento per la quale bastano solo un paio di attrezzi: un kettlebell e fasce elastiche di resistenza. Dimostra così che non è sempre necessario avere a disposizione una palestra completa per mantenersi in forma. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La guida definitiva condivisa da Chris Hemsworth per restare in forma questa estate

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