GI Joe | Chris Hemsworth dice addio al reboot Bradley Cooper sarà il nuovo Duke?

Chris Hemsworth ha deciso di lasciare il progetto di reboot di G.I. Joe, prodotto da Paramount e diretto da Danny McBride. Le riprese o le fasi di lavorazione potrebbero essere influenzate dalla sua uscita. Non ci sono ancora conferme ufficiali su un eventuale sostituto, ma circolano voci secondo cui Bradley Cooper potrebbe essere scelto come nuovo interprete del personaggio di Duke.

Il tanto atteso reboot di G.I. Joe targato Paramount e affidato a Danny McBride sta subendo importanti scossoni nel cast. Secondo le ultime indiscrezioni, Chris Hemsworth avrebbe abbandonato ufficialmente il progetto. Tuttavia, lo studio non ha perso tempo: per sostituire il celebre interprete di Thor, la produzione starebbe puntando gli occhi su un altro famosissimo volto del Marvel Cinematic Universe (MCU): Bradley Cooper. Chris Hemsworth fuori dal reboot di G.I. Joe: cosa sappiamo?. Inizialmente, l’annuncio del coinvolgimento di Chris Hemsworth aveva acceso l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo. L’attore australiano sembrava perfetto per guidare il rilancio cinematografico dello storico franchise Hasbro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - G.I. Joe: Chris Hemsworth dice addio al reboot. Bradley Cooper sarà il nuovo Duke?

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