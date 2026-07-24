Le riprese di Tyler Rake 3 sono iniziate, con le prime immagini condivise sui social ufficiali. Nel post si vede il protagonista Chris Hemsworth, Idris Elba e il regista Sam Hargrave sul set. La produzione è ora in corso, e le foto mostrano i tre artisti in abiti da scena, pronti per le scene di azione. La conferma arriva dai canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla trama o sulla durata delle riprese.

L’azione dura e pura sta per fare il suo fragoroso ritorno su Netflix. Le riprese di Tyler Rake 3 (Extraction 3) sono ufficialmente iniziate, come confermato dai canali social ufficiali con un primo scatto dal set che ritrae il protagonista Chris Hemsworth, il co-protagonista Idris Elba e il regista Sam Hargrave. Dopo lo straordinario successo dei primi due film, il regista Sam Hargrave torna saldamente alla regia per dirigere questo nuovo capitolo del franchise action targato Netflix. Anche se i dettagli sulla trama e sulle location esatte della produzione rimangono al momento sotto stretto riserbo, la presenza di Idris Elba fin dai primi giorni di set conferma il ruolo centrale del suo personaggio nello sviluppo delle nuove avventure di Rake. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Adrenalina e sguardi d’acciaio: Chris Hemsworth e Idris Elba riaccendono i motori sul set di Tyler Rake 3

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: G.I. Joe: Chris Hemsworth dice addio al reboot. Bradley Cooper sarà il nuovo Duke?

Leggi anche: Re Carlo, Idris Elba diventa “Cavaliere” grazie a lui