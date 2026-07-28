La destra americana mostra segni di cambiamento di posizione sulla guerra in Ucraina, con alcune figure influenti che ora appoggiano il governo di Zelensky. Questo spostamento è stato favorito da una campagna pubblica e dall’uso di droni, che hanno rafforzato il sostegno del pubblico. Tra gli influencer di estrema destra, alcune personalità hanno espresso apprezzamento per le iniziative del governo ucraino, contribuendo a modificare il panorama politico in questo ambito.

Dopo una grossa campagna pubblica e grazie ai droni, il governo di Zelensky è riuscito a tirare dalla sua parte Trump e diversi influencer Laura Loomer è una nota influencer statunitense di estrema destra. Pur non avendo incarichi alla Casa Bianca, ha una certa influenza su Donald Trump e sulla sua amministrazione, su cui ha fatto spesso pressione per sostenere le sue posizioni radicali. In politica estera, per esempio, Loomer è sempre stata filo russa e decisamente contraria alla guerra di resistenza dell’Ucraina, definendo la stessa Ucraina «un paese pieno di sostenitori dei nazisti» (in linea con la propaganda russa) guidato da «un apologeta del jihad» (sarebbe il presidente Volodymyr Zelensky). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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