La destra italiana sta modificando il suo approccio alla giustizia, passando dalle leggi ad personam al caso Roggero e al voto sulle chat di Delmastro. Questi eventi mostrano un cambiamento nel modello giudiziario adottato dal fronte politico. Le decisioni e le azioni recenti indicano un’evoluzione nei metodi e nelle priorità della destra riguardo alle questioni legali e giudiziarie.

Dalle leggi ad personam al caso Roggero fino al voto sulle chat di Delmastro: come cambia il modello della giustizia per la destra italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dal berlusconismo al Far West: così la destra sta cambiando la giustizia

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