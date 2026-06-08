L’Ue | L’Ucraina sta prevalendo sulla Russia Putin negozi Il Cremlino | Avanti con la guerra – La diretta

L’Unione Europea ha dichiarato che l’Ucraina sta prevalendo sulla Russia nel conflitto, mentre il Cremlino ha confermato di proseguire con le operazioni militari senza indicare intenzioni di negoziato. Non ci sono stati sviluppi concreti nei tentativi di avvicinamento tra le due parti, nonostante l’appello di Zelensky a un dialogo diretto con Putin.

Non accennano a decollare gli sforzi negoziali tra Russia e Ucraina che Volodymyr Zelensky ha evocato nei giorni scorsi con la lettera aperta a Vladimir Putin. Il Cremlino, almeno formalmente, conferma che la porta al momento è chiusa, mentre Donald Trump pensa a una carta “fuori dai giochi” per ravvivare le trattative: il Patriarca ortodosso di Gerusalemme Teofilo III. L’Ue intanto continua a sostenere con forza l’Ucraina, sostiene che vi siano segnali che essa «prevale» sulla Russia sul terreno ed è pronta a versare a Kiev la prima tranche dei prestiti comuni concordati nei mesi scorsi. L'articolo L’Ue: «L’Ucraina sta prevalendo sulla Russia, Putin negozi». 🔗 Leggi su Open.online

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LUcraina fa pagare caro ogni metro alla Russia: la guerra di Putin è una trappola mortale

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