Il governo ha deciso di ripristinare uno sconto di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio. La misura è stata annunciata durante una riunione del Consiglio dei ministri, dopo che il costo del carburante era aumentato di recente. L'incremento si è verificato in seguito alla chiusura dello stretto di Hormuz e alle tensioni militari in Medio Oriente.

Nella riunione del Consiglio dei ministri di lunedì sera il governo ha ripristinato lo sconto sul prezzo del gasolio, che negli ultimi giorni è tornato ad aumentare a causa della nuova chiusura dello stretto di Hormuz e dei timori di un della guerra in Medio Oriente. Lo sconto sul gasolio sarà di 17 centesimi al litro, che comprendono la riduzione delle accise. Lo sconto entrerà in vigore dalla mezzanotte del 28 luglio e durerà fino al 6 di agosto. La misura costerà 125 milioni di euro. Per finanziarla non sono previsti aumenti sulle accise per le sigarette, un’ipotesi circolata nel pomeriggio e smentita dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La decisione del Consiglio dei ministri: sconto solo sul gasolio per 17 cent al litro

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Accise carburanti: ipotesi di sconto maggiorato sul gasolio, ma a rischio Sad

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