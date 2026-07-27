Il governo ha approvato un decreto legge che prevede uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 6 agosto. Sono stati inoltre prorogati gli aiuti destinati agli autotrasportatori. Il provvedimento comprende due articoli principali, senza ulteriori dettagli specifici sui contenuti.

Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2026 "Allora, molto rapidamente per il decreto legge che abbiamo approvato: si tratta di due articoli, fondamentalmente. Il primo è quello relativo alle accise, un provvedimento che deve essere visto insieme al decreto interministeriale assunto da MEF e MASE in data odierna. Fa sì che, sostanzialmente, si preveda uno sconto sul gasolio, e solo sul gasolio, per un controvalore pari complessivamente, tra accise e IVA, a 17 centesimi fino al 6 di agosto." Così il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte:... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Giorgietti: Ok a sconto 17 cent su gasolio fino al 6 agosto, prorogati aiuti ad autotrasportatori

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