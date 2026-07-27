Dal 6 agosto, lo sconto sulle accise riguarda esclusivamente il benzinaio e il gasolio, con una riduzione di 17 centesimi per litro. La misura, annunciata dal ministro dell’Economia, sarà valida fino a quella data e coprirà il controvalore tra accise e Iva. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Nessun sconto sarà applicato ad altri carburanti o prodotti energetici.

«Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e Iva di 17 centesimi, fino al 6 di agosto». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo il Cdm. «Il costo dell’operazione si aggira sui 125 milioni di euro», ha aggiunto Giorgetti. "Brent in calo, si spera in una diminuzione del prezzo alla pompa" «Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Monitoreremo giornalmente l’andamento dei prezzi che evolvono in base alle situazioni di conflitto. E’ chiaro che la situazione evolve di giorno in giorno. Oggi ad esempio il prezzo del Brent è in calo, la speranza è che questo si traduca tra qualche giorno anche in una diminuzione del prezzo alla pompa». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Taglio delle accise, sconto solo sul gasolio: 17 centesimi in meno fino al 6 agosto

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Prorogato il taglio delle accise sul carburante fino al primo maggio

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