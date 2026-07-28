Una storica della letteratura ha criticato duramente il nuovo film di Christopher Nolan, dichiarando di vergognarsi di aver scritto anche solo una parte della sceneggiatura. Nolan ha dichiarato di aver preso ispirazione dalla traduzione dell’Odissea di Emily Wilson, usando il primo verso come base per il personaggio di Ulisse interpretato da Matt Damon. La storica ha commentato che il film non rispecchia la profondità dell’opera originale e ha espresso forte disapprovazione.

C hristopher Nolan ha raccontato di essersi ispirato alla traduzione dell’ Odissea di Emily Wilson per il suo film The Odyssey. Mesi fa, in un’intervista a Empire, il regista ha spiegato di aver costruito l’Ulisse interpretato da Matt Damon a partire dal primo verso della traduzione della studiosa: « Raccontami di un uomo complicato ». La classicista – prima donna a tradurre integralmente il poema di Omero in inglese, nel 2017 – ha ammesso di essersi sentita lusingata da quelle parole. Leggi anche › L”Odissea” di Christopher Nolan è già un capolavoro. Le prime reazioni della stampa Cinque giorni prima dell’uscita del film, ospite del podcast The Daily del New York Times, Wilson ha difeso Nolan dalle prime polemiche “puriste” esplose online sul casting e sulla sceneggiatura intravista nel trailer. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La classicista che ha ispirato il regista stronca il kolossal con la recensione più dura: «Mi vergognerei di aver scritto anche solo una parte di questa sceneggiatura»

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