La passerella ciclopedonale VenTo, situata accanto al ponte sull’Adda tra Maccastorna e Crotta d’Adda, è stata smantellata dopo cinque crolli avvenuti in due mesi. I lavori di rimozione sono iniziati ieri mattina, coinvolgendo operai e mezzi specializzati. La struttura, costruita per collegare due zone, è stata demolita per motivi di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni di smantellamento. La rimozione prosegue con l’obiettivo di ripristinare l’area.

È entrata nel vivo ieri mattina la rimozione della passerella ciclopedonale VenTo, crollata per cinque volte a fianco al ponte sull’Adda tra Maccastorna e Crotta d’Adda. Dopo mesi di attesa il cantiere è stato ufficialmente avviato, predisponendo l’allestimento delle aree operative e l’avvio, con l’anticipo di un giorno, delle prime attività di smantellamento delle tre campate ancora sospese. L’intervento, coordinato dalla Provincia di Lodi, rappresenta il primo passo concreto verso la definitiva messa in sicurezza. I tecnici ieri hanno predisposto il piano, delimitato il cantiere e avviato il montaggio delle opere provvisionali e dei ponteggi indispensabili per consentire le successive operazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ciclabile di fianco al ponte. Dopo cinque crolli in due mesi è partito lo smantellamento

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