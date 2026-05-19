La pista ciclabile rimossa due mesi dopo la sua costruzione

Da bolognatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo appena due mesi dalla sua realizzazione, la pista ciclabile situata intorno alla rotatoria Malaguti, in via Tadolini nel quartiere Barca, è stata rimossa. La sua presenza, breve, ha sollevato diverse osservazioni tra i cittadini e le autorità locali, che hanno deciso di intervenire per eliminare la struttura. La rimozione è avvenuta in tempi molto stretti rispetto alla sua installazione, senza comunicazioni ufficiali sui motivi di questa scelta.

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È durata poco la pista ciclabile intorno alla rotatoria Malaguti, in via Tadolini nel quartiere Barca. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per rimuovere il tratto di ciclovia protetto da un cordolo, costruito a febbraio e non ancora collaudato.Ciclabili strette, incroci pericolosi e pochi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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