Sono iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte di Binasco lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese, che era stato chiuso al transito alcuni mesi fa per il deterioramento delle assi della pavimentazione. La ricostruzione durerà circa tre mesi e il costo totale è di 150 mila euro. La riparazione riguarda un piccolo ponte che collega le sponde del canale, ora temporaneamente inutilizzabile.

Sono cominciati in questi giorni i lavori di demolizione e ricostruzione del piccolo ponte di Binasco, lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese. Il ponte era già interdetto al transito da alcuni mesi a causa del grave degrado delle assi della pavimentazione. L’intervento, interamente finanziato dalla Città Metropolitana di Milano, avrà una durata di circa tre mesi e prevede la completa demolizione del ponte in legno esistente e la sua ricostruzione con materiali più durevoli e a bassa manutenzione: una struttura in acciaio e un rivestimento in plastica riciclata certificata “Seconda Vita“, resistente all’acqua e all’umidità tipica dell’ambiente fluviale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - VenTo, ciclabile interrotta. Partono i lavori per il ponte: tre mesi, costa 150mila euro

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