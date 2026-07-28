la chimera nuoto brilla 25 medaglie ai regionali

La Chimera Nuoto ha conquistato 25 medaglie ai campionati regionali estivi di Livorno, con sette ori, otto argenti e dieci bronzi. La manifestazione rappresenta l’evento più importante della regione nel settore nuoto.

Sette ori, otto argenti e dieci bronzi per la Chimera Nuoto ai campionati regionali estivi di Livorno. La più importante manifestazione toscana dedicata alle categorie giovanili ha visto protagonista la società aretina che, con ben venticinque medaglie tra gare individuali e staffette, è riuscita a piazzarsi ai primi posti in tutte le classifiche, con ottime indicazioni in vista dei campionati italiani in programma a Roma da venerdì 31 luglio a sabato 8 agosto. La Chimera Nuoto ha vissuto questo appuntamento con il numero record di ben 36 nuotatrici e nuotatori agonisti che erano riusciti a centrare il pass per le finali regionali e che, con... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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