Chimera Nuoto pioggia di medaglie | quattro titoli regionali in vasca e altri due nel mezzofondo

Notizia in breve

Chimera Nuoto ha vinto 14 medaglie ai Campionati Regionali Estivi di Chianciano, con quattro titoli regionali in vasca e due nel mezzofondo. Gli Esordienti A, nati tra il 2013 e il 2015, hanno conquistato 4 ori, 5 argenti e 5 bronzi. La squadra aretina ha ottenuto anche altre medaglie nel corso della competizione.