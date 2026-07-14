Chimera Nuoto pioggia di medaglie | quattro titoli regionali in vasca e altri due nel mezzofondo
Chimera Nuoto ha vinto 14 medaglie ai Campionati Regionali Estivi di Chianciano, con quattro titoli regionali in vasca e due nel mezzofondo. Gli Esordienti A, nati tra il 2013 e il 2015, hanno conquistato 4 ori, 5 argenti e 5 bronzi. La squadra aretina ha ottenuto anche altre medaglie nel corso della competizione.
La Chimera Nuoto festeggia un’estate ricca di risultati con gli Esordienti A. I giovani atleti aretini, nati tra il 2013 e il 2015, hanno conquistato quattordici medaglie al Campionato Regionale Estivo di Chianciano: quattro ori, cinque argenti e cinque bronzi. I risultati individuali e di squadra hanno permesso alla società, guidata nell’occasione dal tecnico Mattia Esposito, di ottenere il quarto posto nella classifica generale tra quarantadue formazioni provenienti da tutta la Toscana. Un piazzamento che conferma la qualità del lavoro svolto durante la stagione al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Tra le protagoniste della manifestazione spicca Dorothy Napoli, classe 2015, laureatasi campionessa regionale nei 200 e negli 800 stile libero. 🔗 Leggi su Lortica.it
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