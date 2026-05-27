Ventotto medaglie per la Chimera Nuoto alle finali regionali Propaganda

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le finali regionali del settore Propaganda hanno visto la Chimera Nuoto conquistare 28 medaglie. La competizione si è svolta ad Arezzo il 27 maggio 2026. La squadra ha ottenuto riconoscimenti in diverse categorie, con atleti che hanno conquistato medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. La manifestazione ha raccolto numerosi giovani nuotatori provenienti da tutto il territorio. La Chimera Nuoto si è distinta per i risultati ottenuti durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 27 maggio 2026 –  Ventotto medaglie per la Chimera Nuoto alle finali regionali del settore preagonistico Propaganda. Il campionato toscano è andato in scena a Livorno dove centinaia di giovani atleti delle categorie da Allievi a Senior hanno vissuto un’occasione di confronto tra le diverse specialità del nuoto, con la società aretina che è stata protagonista della manifestazione con undici primi posti, dieci secondi posti e sette terzi posti. Il gruppo, guidato dal tecnico Luca Cicogni, ha dimostrato un giusto mix di carattere e preparazione che ha permesso di arricchire il palmares della Chimera Nuoto nel Propaganda dopo l’oro, l’argento e i due bronzi che erano stati centrati nei giorni precedenti dai più piccoli di Giovani ed Esordienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ventotto medaglie per la chimera nuoto alle finali regionali propaganda
© Lanazione.it - Ventotto medaglie per la Chimera Nuoto alle finali regionali Propaganda
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chimera Nuoto seconda al meeting di Bologna con 28 medaglie. Bene Propaganda e nuoto artistico

Nuoto, Cus Ferrara brilla alle finali regionali: pioggia di medaglieIl Cus Ferrara Nuoto ha partecipato a Riccione alla prima sessione delle finali regionali di categoria, conquistando numerose medaglie.

Argomenti più discussi: Chimera Nuoto seconda al meeting di Bologna con 28 medaglie. Bene Propaganda e nuoto artistico; Nuoto: importanti risultati al meeting nazionale di Bologna. Chimera sale sul podio. I ragazzi in vetrina.

chimera nuoto ventotto medaglie per laVentotto medaglie per la Chimera Nuoto alle finali regionali PropagandaVentotto medaglie per la Chimera Nuoto alle finali regionali del settore preagonistico Propaganda. Il campionato toscano è andato in scena a Livorno dove centinaia di giovani atleti delle categorie da ... teletruria.it

chimera nuoto ventotto medaglie per laNuoto: importanti risultati al meeting nazionale di Bologna. Chimera sale sul podio. I ragazzi in vetrinaAREZZO Secondo posto per la Chimera Nuoto al primo meeting nazionale Stadio del Nuoto di Bologna. La manifestazione ha riunito ... sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web