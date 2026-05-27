Ventotto medaglie per la Chimera Nuoto alle finali regionali Propaganda
Le finali regionali del settore Propaganda hanno visto la Chimera Nuoto conquistare 28 medaglie. La competizione si è svolta ad Arezzo il 27 maggio 2026. La squadra ha ottenuto riconoscimenti in diverse categorie, con atleti che hanno conquistato medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. La manifestazione ha raccolto numerosi giovani nuotatori provenienti da tutto il territorio. La Chimera Nuoto si è distinta per i risultati ottenuti durante l’evento.
Arezzo, 27 maggio 2026 – Ventotto medaglie per la Chimera Nuoto alle finali regionali del settore preagonistico Propaganda. Il campionato toscano è andato in scena a Livorno dove centinaia di giovani atleti delle categorie da Allievi a Senior hanno vissuto un’occasione di confronto tra le diverse specialità del nuoto, con la società aretina che è stata protagonista della manifestazione con undici primi posti, dieci secondi posti e sette terzi posti. Il gruppo, guidato dal tecnico Luca Cicogni, ha dimostrato un giusto mix di carattere e preparazione che ha permesso di arricchire il palmares della Chimera Nuoto nel Propaganda dopo l’oro, l’argento e i due bronzi che erano stati centrati nei giorni precedenti dai più piccoli di Giovani ed Esordienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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