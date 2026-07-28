Prima delle 20, la capogruppo al Senato entra nel circolo del tiro al volo a Roma Nord, Parioli, accompagnata da Luigi Bisignani. Lui, invece, si dirige solo nell’area aperta del circolo. La cena di Forza Italia si svolge con porchetta e nostalgia di Silvio. Tajani afferma che Marina Berlusconi è un’imprenditrice e non decide sulla legge elettorale.

Un brivido, poco prima delle 20. La capogruppo al Senato Stefania Craxi entra al circolo del tiro al volo – Roma Nord, Parioli – con Luigi Bisignani. Ma lui, il gran visir andreottiano, l’uomo delle trame romane, si dirige solo nello spazio pubblico del circolo. Entra anche il ministro della Sanità Orazio Schillaci con la moglie: “Ministro, entra in Forza Italia?”. “No, non sapevo neanche che ci fosse un loro evento”. Così, poco dopo cena, arrivano alla spicciolata parlamentari, ministri e dirigenti di Forza Italia. È la cena annuale prima delle vacanze, organizzata dall’ex capogruppo e oggi sottosegretario Paolo Barelli. Ci sono i ministri... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilfattoquotidiano.it - La cena di Forza Italia tra porchetta e nostalgia di Silvio. Tajani su Marina Berlusconi: “È un’imprenditrice, non decide sulla legge elettorale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Forza Italia, Zangrillo prepara il dopo Tajani tra pranzi riservati la possibile discesa in campo di Marina BerlusconiAll’interno di Forza Italia, Marina Berlusconi ha aumentato le pressioni su Antonio Tajani e sta valutando una possibile discesa in campo.

Forza Italia, Tajani: “Vannacci su Marina Berlusconi? Io guardo a quello che faccio io”Il presidente di Forza Italia ha risposto a una domanda su un commento di Vannacci riguardante Marina Berlusconi, affermando di concentrarsi sulle...

Temi più discussi: Legge elettorale, la rivolta dentro Forza Italia. Gianni Letta media col Quirinale per le preferenze; Marco Stella confermato segretario di Forza Italia in Toscana; Forza Italia presenta la nuova squadra regionale: due i piacentini; Forza Italia riparte dai territori: in Altotevere un centro moderato, concreto e vicino ai cittadini.

La concessione di Meloni a Tajani sulle preferenze. Forza Italia si oppone. Il muro di Marina BerlusconiLa premier pronta introdurre l'alternanza di genere 60/40 sulle preferenze, Tajani media con il partito (spaccato). Lite Moratti-Craxi. L'avviso di FdI: Se gli alleati tradiranno non saremo generosi ... ilfoglio.it

La Forza (Italia), ancora, di Cannizzaro, il flop della Lega, due escluse eccellenti e la resistenza a Sinistra: l’analisi sul voto per il Consiglio MetropolitanoSorprese tante, conferme anche. L’elezione per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha sancito il suo verdetto: 10 seggi al CentroDestra, 4 al CentroSinistra. C’è un p ... strettoweb.com