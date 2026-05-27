Forza Italia Zangrillo prepara il dopo Tajani tra pranzi riservati la possibile discesa in campo di Marina Berlusconi

Da ilgiornaleditalia.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’interno di Forza Italia, Marina Berlusconi ha aumentato le pressioni su Antonio Tajani e sta valutando una possibile discesa in campo. Nel frattempo, il medico e imprenditore Paolo Zangrillo si sta preparando per un ruolo di rilievo, in un contesto caratterizzato da incontri riservati e pranzi tra i membri del partito. La situazione indica un possibile cambio di leadership e un rafforzamento della posizione di Zangrillo all’interno del partito.

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A Montecitorio ormai lo sussurrano nei corridoi con quella cautela da Prima Repubblica che tradisce sempre le manovre vere: “Se vuoi arrivare a Marina, devi passare da Paolo Zangrillo”. Fine dei giochi. Fine delle mediazioni. Fine, forse, anche dell’era Tajani. Perché dentro Forza Italia, sotto la superficie dei sorrisi istituzionali e delle dichiarazioni zuccherose, si sta consumando una lenta ma costante redistribuzione del potere. E il nome che circola con sempre maggiore insistenza non è quello di Antonio Tajani, ma quello del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo: il fratello del medico personale di Silvio Berlusconi, l’uomo che fino a pochi anni fa molti consideravano una figura decorativa e che oggi viene invece raccontato come il vero terminale politico della famiglia Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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