forza italia zangrillo prepara il dopo tajani tra pranzi riservati la possibile discesa in campo di marina berlusconi

Notizia in breve

All’interno di Forza Italia, Marina Berlusconi ha aumentato le pressioni su Antonio Tajani e sta valutando una possibile discesa in campo. Nel frattempo, il medico e imprenditore Paolo Zangrillo si sta preparando per un ruolo di rilievo, in un contesto caratterizzato da incontri riservati e pranzi tra i membri del partito. La situazione indica un possibile cambio di leadership e un rafforzamento della posizione di Zangrillo all’interno del partito.