Forza Italia Zangrillo prepara il dopo Tajani tra pranzi riservati la possibile discesa in campo di Marina Berlusconi
All’interno di Forza Italia, Marina Berlusconi ha aumentato le pressioni su Antonio Tajani e sta valutando una possibile discesa in campo. Nel frattempo, il medico e imprenditore Paolo Zangrillo si sta preparando per un ruolo di rilievo, in un contesto caratterizzato da incontri riservati e pranzi tra i membri del partito. La situazione indica un possibile cambio di leadership e un rafforzamento della posizione di Zangrillo all’interno del partito.
A Montecitorio ormai lo sussurrano nei corridoi con quella cautela da Prima Repubblica che tradisce sempre le manovre vere: “Se vuoi arrivare a Marina, devi passare da Paolo Zangrillo”. Fine dei giochi. Fine delle mediazioni. Fine, forse, anche dell’era Tajani. Perché dentro Forza Italia, sotto la superficie dei sorrisi istituzionali e delle dichiarazioni zuccherose, si sta consumando una lenta ma costante redistribuzione del potere. E il nome che circola con sempre maggiore insistenza non è quello di Antonio Tajani, ma quello del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo: il fratello del medico personale di Silvio Berlusconi, l’uomo che fino a pochi anni fa molti consideravano una figura decorativa e che oggi viene invece raccontato come il vero terminale politico della famiglia Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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