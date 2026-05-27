Forza Italia Tajani | Vannacci su Marina Berlusconi? Io guardo a quello che faccio io

Da lapresse.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente di Forza Italia ha risposto a una domanda su un commento di Vannacci riguardante Marina Berlusconi, affermando di concentrarsi sulle proprie azioni. Ha aggiunto che si sente in costante contatto con Marina Berlusconi e che il suo impegno è rivolto a rafforzare l’azione del governo e del partito. Non sono stati forniti dettagli su eventuali commenti o dichiarazioni specifiche di Vannacci.

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Home > Politica > Con Marina Berlusconi “ci sentiamo sempre. Io lavoro per rinforzare l’azione del governo e di Forza Italia. I risultati ci hanno premiato”. Lo ha dichiarato il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani a margine degli Stati generali della previdenza per i professionisti in corso a Roma, rispondendo ai cronisti che gli chiedono se ha sentito Marina Berlusconi dopo la recente tornata delle Comunali. “Io guardo a quello che faccio io, non guardo a quello che fanno gli altri” risponde poi Tajani, commentando le parole di Roberto Vannacci proprio sulla presidente di Fininvest. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Forza Italia, Tajani: “Vannacci su Marina Berlusconi? Io guardo a quello che faccio io”
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Tajani: Marina Berlusconi Ci sentiamo sempre. Non guardo a quello che fanno gli altri

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