La casa dove è nato Winnie-the-Pooh è in affitto Qui tutte le foto

Notizia in breve

La casa di Alan Alexander Milne, autore di Winnie-the-Pooh, è attualmente in affitto. La dimora, nota come il luogo di nascita del personaggio, viene proposta sul mercato immobiliare con foto pubblicate online. Il prezzo di affitto per questa proprietà non è stato specificato. La casa si trova in una località storica e ha attirato l’interesse di appassionati e curiosi. La proprietà rappresenta un punto di riferimento per i fan della serie e per chi cerca un immobile con un legame letterario.