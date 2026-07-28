La casa dove è nato Winnie-the-Pooh è in affitto Qui tutte le foto
La casa di Alan Alexander Milne, autore di Winnie-the-Pooh, è attualmente in affitto. La dimora, nota come il luogo di nascita del personaggio, viene proposta sul mercato immobiliare con foto pubblicate online. Il prezzo di affitto per questa proprietà non è stato specificato. La casa si trova in una località storica e ha attirato l’interesse di appassionati e curiosi. La proprietà rappresenta un punto di riferimento per i fan della serie e per chi cerca un immobile con un legame letterario.
Ecco quanto costa vivere nella dimora di Alan Alexander Milne, il creatore di Winnie-the-Pooh, l'orsetto più amato al mondo +++dropcap Winnie-the-Pooh, prima di diventare uno degli orsetti più amati della letteratura per l'infanzia, è nato tra i boschi dell'East Sussex, dalle passeggiate di un padre con il figlio e dall'atmosfera incantata di una casa di campagna. È proprio qui, a Cotchford Farm, che Alan Alexander Milne scrisse le avventure dell'orsetto amante del miele, ispirandosi al piccolo Christopher Robin e ai paesaggi della vicina Ashdown Forest, destinati a trasformarsi nell'immaginario Bosco dei Cento Acri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
The REAL Story of Winnie-the-Pooh! A Soldier, a $20 Bear Cub & a Journey to War
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