Jennifer Lopez vende casa Qui tutte le foto

Da vanityfair.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jennifer Lopez ha messo in vendita la sua casa di Beverly Hills, acquistata nel 2023. La proprietà è stata recentemente inserita sul mercato con un prezzo che si aggira intorno ai 50 milioni di dollari. La casa, che si trova in una zona esclusiva, include diverse stanze e spazi esterni ampi. Sono state pubblicate anche alcune foto che mostrano gli interni e gli esterni dell’immobile.

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Acquistata nel 2023, la proprietà a Beverly Hills di Jennifer Lopez è in vendita per quasi 50 milioni di dollari.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Jennifer Lopez celebrated Thanksgiving with emme at her $52M Bel Air, which is still on the market.

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