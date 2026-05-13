Jennifer Lopez vende casa Qui tutte le foto

Jennifer Lopez ha messo in vendita la sua casa di Beverly Hills, acquistata nel 2023. La proprietà è stata recentemente inserita sul mercato con un prezzo che si aggira intorno ai 50 milioni di dollari. La casa, che si trova in una zona esclusiva, include diverse stanze e spazi esterni ampi. Sono state pubblicate anche alcune foto che mostrano gli interni e gli esterni dell’immobile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui