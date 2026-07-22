Una mamma per amica | in vendita la casa di Lorelai e Rory Qui tutte le foto

Arriva sul mercato la casa che ha dato vita a Stars Hollow nel primo episodio di Una mamma per amica +++dropcap È in vendita la casa di Una mamma per amica: sì, proprio quella di Lorelai e Rory. Da oggi, una delle residenze più iconiche della televisione è ufficialmente sul mercato: quella che milioni di spettatori hanno visto nel primo episodio della serie e che, ancora oggi, è sinonimo di caffè infinito, dialoghi serrati e del legame indissolubile tra Lorelai e Rory Gilmore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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