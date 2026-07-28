la brioche col tuppo farcita con gelato al blu di bufala e gelsi sciroppati un ponte identitario tra campania e sicilia

Notizia in breve

Una brioche con il tuppo farcita con gelato al blu di bufala e gelsi sciroppati ha attirato l’attenzione lungo il tratto di costa noto come Miglio d’Oro, un tempo Strada Regia delle Calabrie. La presenza di questa specialità gastronomica è stata segnalata da testimoni e passanti, che hanno notato la sua diffusione tra i negozi e le bancarelle della zona. La ricetta combina ingredienti tradizionali campani e siciliani, creando un ponte tra le due regioni. Non sono stati segnalati altri dettagli sulla produzione o distribuzione del prodotto.