La brioche col tuppo farcita con gelato al blu di bufala e gelsi sciroppati un ponte identitario tra Campania e Sicilia
Una brioche con il tuppo farcita con gelato al blu di bufala e gelsi sciroppati ha attirato l’attenzione lungo il tratto di costa noto come Miglio d’Oro, un tempo Strada Regia delle Calabrie. La presenza di questa specialità gastronomica è stata segnalata da testimoni e passanti, che hanno notato la sua diffusione tra i negozi e le bancarelle della zona. La ricetta combina ingredienti tradizionali campani e siciliani, creando un ponte tra le due regioni. Non sono stati segnalati altri dettagli sulla produzione o distribuzione del prodotto.
TORRE DEL GRECO (NA) – Lungo il tratto di costa che un tempo era la Strada Regia delle Calabrie, oggi nota come Miglio d’Oro, l’architettura e il gusto continuano a raccontare lo sfarzo di un’epoca in cui la nobiltà napoletana sceglieva queste terre per il proprio “otium” estivo. In questo scenario, Tenuta Villa Guerra emerge come una delle più eleganti testimonianze dell’architettura napoletana del Settecento, con le sue bianche strutture e l’iconico ingresso che conduce a un giardino rigoglioso. Proprio tra queste mura intrise di eredità borbonica, il Pastry Chef e proprietario di Josè Restaurant, Antonio Confuorto, ha presentato una creazione gastronomica che funge da ponte identitario tra Campania e Sicilia: la brioche col tuppo farcita con gelato al blu di bufala e gelsi sciroppati. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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