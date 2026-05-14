Le Bandiere Blu 2026 premiano ancora la Campania con venti località e otto approdi turistici

Le Bandiere Blu 2026 sono state assegnate a venti località in Campania, confermando la continuità di riconoscimenti nella regione. Nessuna località è stata esclusa, né ci sono nuovi ingressi rispetto all'edizione precedente. Tra le regioni premiate ci sono Liguria, Puglia e Calabria, che condividono il massimo numero di riconoscimenti. Oltre alle località, sono stati assegnati anche otto riconoscimenti a approdi turistici, confermando la presenza di strutture nautiche di qualità.

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