Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata avvertita tra Sicilia e Campania, con epicentro in Calabria. La terra ha tremato in diverse zone, anche oltre i confini regionali, causando paura tra la popolazione. La scossa si è fatta sentire chiaramente in più regioni del Sud Italia, portando le persone a uscire dalle case. Non sono stati segnalati danni gravi o feriti, ma l’evento ha creato preoccupazione tra i cittadini.

? Domande chiave Dove si è verificato esattamente l'epicentro del sisma?. Perché la scossa è stata avvertita in così tante regioni diverse?. Quali danni potrebbero essersi causati nelle strutture degli edifici?. Come influisce la profondità di 250 km sulla forza dell'impatto?.? In Breve Epicentro localizzato in mare a 250 km di profondità. Scossa avvertita tra Sicilia orientale, Campania e Basilicata. Nessun ferito o danno materiale segnalato dalle autorità. Sopralluoghi tecnici in corso per verificare integrità strutture locali. Sisma da 6.2 nella zona costiera di Cosenza: la scossa colpisce calabrese. Un terremoto di magnitudo 6.2 ha scosso il mare nella zona della Costa Calabrese nord occidentale, precisamente nella provincia di Cosenza, registrando una profondità di 250 km. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma da 6.2 in Calabria: scossa avvertita tra Sicilia e Campania

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TERREMOTO IN ITALIA: LA SCOSSA AVVERTITA IN SICILIA. ECCO MAGNITUDO E DATI

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