La Juventus sta cercando di chiudere l’acquisto di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain, con una proposta che potrebbe essere ancora modificata. La trattativa è in corso e si attendono sviluppi nelle prossime ore. La società bianconera valuta di aumentare l’offerta già presentata, mentre il giocatore aspetta una risposta definitiva. Nessun dettaglio sulla cifra o sui tempi è stato comunicato pubblicamente.

di Luca Fioretti Tutti i dettagli sull’offerta dei bianconeri per chiudere l’acquisto di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. Non si esclude un ritocco dell’offerta. I vertici di mercato della Juventus sono pronti a piazzare un colpo di fondamentale importanza per il reparto offensivo. La dirigenza sta stringendo i tempi per definire l’arrivo di Randal Kolo Muani, convinta di poter raggiungere la fumata bianca definitiva nel giro di pochissimi giorni. Il calciatore francese ha già espresso un totale gradimento per la destinazione e ha stipulato un intesa per un quinquennale da 5 milioni a stagione. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la società è disposta a ritoccare verso l’alto la recente proposta inviata alla dirigenza del Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juve, settimana da dentro o fuori per il francese: bianconeri disposti a ritoccare ancora l’offerta. I dettagli

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