che è l’attuale richiesta. Gira e rigira, per Luciano Spalletti la storia si ripete: alla sua Juventus manca ancora il numero nove. Il tecnico toscano ha concluso lo scorso campionato invocando a gran voce un centravanti di peso e oggi si ritrova a inaugurare la nuova stagione agonistica senza un vero bomber di riferimento. Fortunatamente, questa situazione di stallo non sembra destinata a durare a lungo: l’agenda settimanale della dirigenza prevede infatti un decisivo tavolo “dentro o fuori” con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. Qualora l’affare dovesse saltare, i bianconeri sono pronti a virare immediatamente su Alexander Sørloth dell’ Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani, ultimatum Juve al PSG: dentro o fuori in settimana. Carnevali non arriverà a 50 milioni

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JUVENTUS È UFFICIALE SARÀ IL NUOVO UOMO SQUADRA CARNEVALI ULTIMATUM A KOLO MUANI

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