La Juve insiste per Kolo Muani | la mossa del procuratore del francese potrebbe avvicinarlo ai bianconeri I dettagli

Da juventusnews24.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il procuratore di Kolo Muani sta lavorando a una strategia che potrebbe facilitare il trasferimento del giocatore alla Juventus. La società bianconera continua a spingere per portare l’attaccante francese in squadra, mentre l’entourage dell’atleta cerca di trovare un accordo che possa avvicinare tutte le parti. La trattativa resta aperta, con i dettagli ancora da definire.

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di Francesco Spagnolo Kolo Muani resta un obiettivo di calciomercato per la Juventus. E l’entourage del giocatore è al lavoro per trovare una quadra. Il mercato della Juventus continua ad essere in movimento e i radar della dirigenza bianconera sono puntati con decisione sulla Francia. L’obiettivo principale per rinforzare il reparto avanzato è un gradito ritorno: i bianconeri non smettono di lavorare per riportare Randal Kolo Muani a Torino. Dopo averlo avuto in rosa nella seconda parte della scorsa stagione, alla Continassa sono certi che il transalpino resta il profilo giusto per l’attacco. A fare chiarezza sulla trattativa ci ha pensato l’esperto di calciomercato Matteo Moretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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