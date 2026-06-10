di Francesco Spagnolo Kolo Muani resta un obiettivo di calciomercato per la Juventus. E l’entourage del giocatore è al lavoro per trovare una quadra. Il mercato della Juventus continua ad essere in movimento e i radar della dirigenza bianconera sono puntati con decisione sulla Francia. L’obiettivo principale per rinforzare il reparto avanzato è un gradito ritorno: i bianconeri non smettono di lavorare per riportare Randal Kolo Muani a Torino. Dopo averlo avuto in rosa nella seconda parte della scorsa stagione, alla Continassa sono certi che il transalpino resta il profilo giusto per l’attacco. A fare chiarezza sulla trattativa ci ha pensato l’esperto di calciomercato Matteo Moretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve insiste per Kolo Muani: la mossa del procuratore del francese potrebbe avvicinarlo ai bianconeri. I dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVE: BOGA È A TORINO | KOLO MUANI, HOLM, COSA SUCCEDE ADESSO con @RomeoAgresti

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Kolo Muani vuole la Juve, il francese ha detto sì ai bianconeri: cosa manca per chiudere l’affare

Leggi anche: La Juve ritorna con forza su Kolo Muani: i motivi che stanno portando i bianconeri a puntare sul francese

Temi più discussi: Juve, ora scatta la caccia al centravanti: e se la soluzione fosse lo scambio David-Kolo Muani?; La Juventus insiste per Kolo Muani: cosa filtra sullo scambio con David; Juve, doppio colpo per Spalletti: Sørloth vicino, assalto a Kolo Muani; La Juve insiste per Martinez. Previsti nuovi contatti per Sørloth. Kolo Muani vuole tornare. Tottenham su Bremer. Kim possibile. Anche la Roma su B. Diaz. Piace Liberali. Proposti Rios e Sara. Sondaggio Gudmundsson, viola su Miretti.

Juventus, Kolo Muani più vicino? Moretto svela il lavoro dietro le quinte con il PSGLa Juventus continua a lavorare per riportare Randal Kolo Muani a Torino. Dopo l'esperienza vissuta in bianconero un anno fa, il club piemontese ha individuato nell'attaccante francese uno dei profili ... msn.com

Juve-Kolo Muani, nuovo summit col PSG: trattativa vivaLa Juve insiste per Kolo Muani. Nuovo incontro con il PSG in settimana per ridurre la distanza economica tra i club. europacalcio.it