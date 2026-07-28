Kings World Cup Clubs dominio Underdogs all’esordio

Notizia in breve

Gli Underdogs vincono 8-2 contro La Capital CF nella partita d’esordio della Kings World Cup Clubs. I nerovedi dominano il match dall'inizio, segnando quattro gol nel primo tempo e altri quattro nel secondo. La squadra spagnola, guidata da Lamine Yamal, subisce numerosi attacchi e conclude con due reti. La gara si svolge in una giornata calda a Milano, con i nerovedi che controllano il ritmo e mantengono il vantaggio fino al fischio finale.