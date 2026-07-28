Kings World Cup Clubs dominio Underdogs all’esordio
Gli Underdogs vincono 8-2 contro La Capital CF nella partita d’esordio della Kings World Cup Clubs. I nerovedi dominano il match dall'inizio, segnando quattro gol nel primo tempo e altri quattro nel secondo. La squadra spagnola, guidata da Lamine Yamal, subisce numerosi attacchi e conclude con due reti. La gara si svolge in una giornata calda a Milano, con i nerovedi che controllano il ritmo e mantengono il vantaggio fino al fischio finale.
Milano, 28 luglio 2026 – Inizia con una vittoria il percorso degli Underdogs nella Kings World Cup Clubs. I nerovedi sconfiggono per 2-8 la formazione spagnola La Capital CF dominando per tutta la partita contro la squadra presieduta da Lamine Yamal. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 1' di gioco, gli Underdogs passano in vantaggio con la rete di Chironi. Il numero 22 sigla il raddoppio nello stesso minuto di gioco facendo esplodere la Kings Arena di Milano. Al 3', la squadra di Cisco cala il tris con il gol di Oliveira. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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