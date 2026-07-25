Milano, 25 luglio 2026 – Da domenica 26 luglio Milano sarà la casa della Kings League World Cup Clubs fino al 1 agosto. A differenza della Kings World Cup Nations, dove in quel caso si affrontano delle selezioni Nazionali, la Kings World Cup Clubs si avvicina al modello della Coppa del Mondo per Club nel calcio ad 11. Il torneo è nato nel 2024, ma è ormai diventato il fiore all'occhiello della competizione creata dall'ex difensore del Barcellona Gerard Pique. Il torneo non sarà privo di novità. A differenza delle scorse edizioni, il numero di squadre è stato ridotto a 16, non sono più presenti le wildcard. I campioni in carica del Los Troncos FC cercheranno di difendere il titolo dopo la vittoria nello scorso anno a Parigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Kings World Cup Clubs, si inizia: il programma della giornata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

O formato da Kings World Cup Clubs está definido! De 26 de julho a 1º de agosto, Milão irá parar!

Notizie e thread social correlati

DAZN trasmetterà gratis la Kings World Cup Clubs 2026 in diretta dal 26 luglioDAZN trasmetterà gratuitamente tutte le 27 partite della Kings World Cup Clubs 2026 dal 26 luglio.

Marchisio presenta la Kings World Cup Clubs da giocare in Italia: “Livello alto, 27 partite in 7 giorni”La Kings World Cup Clubs si svolgerà a Milano dal 26 luglio al 1° agosto, per la prima volta in Italia.

Temi più discussi: Kings World Cup Clubs 2026, tutto ciò che c'è da sapere: squadre, format, calendario e dove vederla su DAZN; Il Mondiale della Kings League sbarca alle porte di Milano con Neymar, Yamal e i campioni del web; Dazn: Kings World Cup Clubs 2026 sarà trasmessa gratis in diretta; Kings World Cup Clubs: la sfida mondiale del calcio arriva a Cologno.

#Marchisio, in occasione della Kings World Cup Clubs 2026, ha parlato della #Juventus, del mercato e di #DouglasLuiz Ecco le parole: Alla Juve serve tempo. Douglas Luiz? È un giocatore di qualità. Le potenzialità le ha, ma bisogno costruire una x.com

Kings World Cup Clubs, it's underway: the day's programQN Media SpA has integrated a specific software component (third-party tracker, known as SDK Testo) for Audicom Srl's audience measurement and, therefore, to analyze users' use of digital text content ... sport.quotidiano.net

Kings World Cup Clubs, si inizia: il programma della giornataQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... sport.quotidiano.net