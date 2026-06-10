King World Cup Clubs sorteggi | gli Underdogs sfidano i La Capital di Yamal
Gli Underdogs affronteranno La Capital, squadra guidata da Lamine Yamal, nel primo turno della Kings League World Cup. La partita si svolgerà a partire dal 10 giugno 2026. La competizione coinvolge diverse squadre provenienti da vari paesi e si svolge in un formato a eliminazione diretta. La sfida rappresenta l’esordio per entrambe le formazioni nel torneo, che vede coinvolti club di varie nazionalità. La partita si giocherà in una sede ancora da definire.
Parma, 10 giugno 2026 – Gli Underdogs affronteranno i La Capital, la squadra di Lamine Yamal, nel primo turno della Kings League World Cup. La competizione più importante tra le formazioni del torneo ideato dall'ex Barcellona Gerard Pique sarà in Italia, precisamente a Milano dal 26 luglio al 1 agosto. La squadra di Cisco è arrivata al primo posto nel corso della fase regolare del secondo Split, ma ha perso l'occasione di conquistare il titolo contro gli Alpak. La formazione del presidente pugliese e de IlRosso dovrà vincere per evitare la sfida decisiva nel Losers Bracket. In caso di vittoria, infatti, i biancoverdi approderanno al Winner Bracket e vincendo la seconda gara voleranno direttamente ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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