King World Cup Clubs sorteggi | gli Underdogs sfidano i La Capital di Yamal

Parma, 10 giugno 2026 – Gli Underdogs affronteranno i La Capital, la squadra di Lamine Yamal, nel primo turno della Kings League World Cup. La competizione più importante tra le formazioni del torneo ideato dall'ex Barcellona Gerard Pique sarà in Italia, precisamente a Milano dal 26 luglio al 1 agosto. La squadra di Cisco è arrivata al primo posto nel corso della fase regolare del secondo Split, ma ha perso l'occasione di conquistare il titolo contro gli Alpak. La formazione del presidente pugliese e de IlRosso dovrà vincere per evitare la sfida decisiva nel Losers Bracket. In caso di vittoria, infatti, i biancoverdi approderanno al Winner Bracket e vincendo la seconda gara voleranno direttamente ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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