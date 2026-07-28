Lloyd Kelly ha mostrato una buona forma nelle prime due amichevoli estive della Juventus, confermando il suo ruolo di figura chiave in difesa. Il difensore inglese ha partecipato attivamente alle partite, contribuendo alla fase difensiva della squadra. La sua presenza viene considerata importante dal tecnico, che ha utilizzato Kelly in diverse occasioni. Non sono stati comunicati infortuni o problemi fisici, e il giocatore si sta preparando per le prossime gare della stagione.

di Luca Fioretti Lloyd Kelly ha brillato nelle prime due amichevoli di questa estate e resta una risorsa centrale per la Juventus. Il punto sul difensore inglese. Le prime uscite pre-stagionali della Vecchia Signora stanno fornendo indicazioni chiare e confortanti al tecnico Spalletti. Lloyd Kelly si sta confermando su ottimi livelli nelle prime due amichevoli estive disputate contro Basilea e Standard Liegi, ripartendo esattamente dagli standard elevati con cui aveva concluso la passata stagione. Il difensore ha messo in mostra una condizione fisica già brillante e la solita affidabilità tattica. Sebbene sul fronte del calciomercato la società sia disposta ad ascoltare eventuali offerte qualora dovessero pervenire alla Continassa, nei discorsi interni programmati per la difesa non è assolutamente prevista la sua cessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly al top: le prime due amichevoli estive hanno evidenziato la sua importanza nello scacchiere di Spalletti. E per il futuro…

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